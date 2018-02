Una festa per sostenere la prevenzione

Primo evento dell’anno a favore della LILT sezione Valcuvia a favore del poliambulatorio di prevenzione oncologica.

È la “Festa del tesseramento ” che si terrà alla sede della Proloco di Brenta domenica prossima, il 18 febbraio.

Si tratta di un pranzo il cui ricavato verrà dato in beneficenza per le attività di prevenzione dellaLILT in Valcuvia.

Prenotazioni entro giovedì 15:

Rosa 0332-603158

Teresina 348.9349209