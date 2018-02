La creatività dei videomaker al servizio del territorio

L’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia in collaborazione con la Provincia di Varese ha organizzato il primo Festival del Cortometraggio Venti d’Insubria. Un progetto per valorizzare il territorio del Varesotto grazie alla creatività di giovani videomaker.

Agostino Alloro per conto delle Pro Loco lombarde ha presentato l’iniziativa insieme con l’assessore Cristina Riva e Serena Gatti, presidente della Pro Loco di Cairate. “Condividiamo con piacere l’impegno con altre Pro Loco per valorizzare il territorio. Coinvolgiamo anche i ragazzi delle scuole superiori per l’alternanza scuola lavoro che aiutano così al Minastero di Cairate”.

Il Miv collabora attivamente al progetto del festival e proprio in una delle sue sale è stato presentato il video di lancio del festival.

“Mettere insieme tanti soggetti – ha detto Cristina Riva – è un grande valore perché si fa costruzione della cultura anche fuori dai circuiti tradizionali. La Provincia collabora con piacere alle proposte dei comuni”.

Roberto Caccin dell’associazione Quelli del ‘63 di Somma Lombardo lavora sul territorio ripercorrendo gli eventi storici. “Ci divertiamo facendo cultura, un modo per crescere e far crescere. Ci muove la passione e il continuare a sognare”.

“Il lavoro delle Pro Loco è molto prezioso – è intervenuto Paolo Bertocchi della Provincia – ed è positiva l’idea di coinvolgere i giovani e le nuove tecnologie. Un sistema che permette di tenere insieme il territorio”.

Informazioni sulle modalità di partecipazione sul sito della Pro Loco di Cairate