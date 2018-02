Il festival Tacalaspina trasloca a Besozzo

L’associazione culturale Icare di Travedona Monate ha annunciato su Facebook una decisione importante per uno degli eventi più attesi dell’estate nel Varesotto.

Parliamo di Tacalaspina, l’evento serale organizzato dall’associazione per le vie del paese che nel 2017 non si è potuto svolgere. Gli organizzatori hanno parlato di problemi logistici, di risorse e di un rapporto deteriorato con l’amministrazione comunale.

E ora l’annuncio: quest’anno l’edizione 2018 di Tacalaspina si farà, ma sarà a Besozzo.

«Dopo i problemi sollevati con Travedona Monate il Comune di Besozzo ci ha subito interpellati per ospitare la manifestazione sul proprio territorio – spiegano in una lunga lettera gli amministratori -. Besozzo ci ha subito messo a disposizione uno spazio per stoccare il materiale e per fare le riunioni e si è reso disponibile per aiutare Tacalaspina dal punto di vista logistico cominciando a lavorare per il rispetto delle caratteristiche previste dalle norme. È per questo che, a malincuore, salutiamo Travedona Monate e diamo il benvenuto a Besozzo».