In fiamme furgone di un’impresa edile, intervengono i Vigili del Fuoco

Oggi, lunedì 26 febbraio, attorno alle 3 di notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nel comune di Fagnano Olona, in via Pastrengo, per incendio veicolo.

Per cause ancora in fase di accertamento un furgoncino di una ditta edile posteggiato è stato interessato da un’incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.