Filippo Bianchi vince in volata il 5° Trail di Bòzz

Novecento partecipanti – di cui 500 nella gara principale da 25 Km, esauriti i posti a disposizione – per una grande giornata di sport nella natura: la 5a edizione del “Tràil di Bòzz” organizzato dall’Insubria Sky Team è perfettamente riuscita e ha anche regalato un epilogo sportivo emozionante.

Il successo assoluto infatti si è deciso in volata ed è stato appannaggio di Filippo Bianchi che ha coperto il percorso disegnato nel Parco del Ticino nel tempo di 1h34’15, appena 5″ in meno di Fabio Bazzana (Valetudo-Serim), ottimo secondo allo sprint. Percorso veloce quello tra Arsago Seprio e Besnate, che ha visto sul podio anche Stefano Rinaldi (Team Eolo) in 1h38′ netti. A seguire Danilo Brambilla dell’Asd Falchi Lecco e l’altro runner del Team Eolo, Andrea Macchi.

In campo femminile conferma per Elisabetta De Gregorio che ha chiuso il trail in 2h02’39”, con un buon margine su Maria Eugenia Rossi della Valetudo-Serim (2h04’56” e Giuditta De Vecchi (2h07’40”). Quarta e quinta piazza per Sara Garavaglia ed Elisa Masciocchi.

Da QUESTA PAGINA del sito ufficiale si può aver accesso alla classifica completa

Come accennato all’inizio, oltre alla gara agonistica di 25 chilometri (e 450 metri di dislivello positivo) si è tenuta anche una prova non competitiva sulla distanza dei 12 chilometri (150 D+) con circa 400 partenti. Grande soddisfazione per l’Insubria Sky Team, la società di Besnate che dà vita a una prova ormai divenuta tradizionale nel circuito degli appassionati di trail.