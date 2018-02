Film, musica e incontri nei prossimi giorni di Filosofarti

Con prossimi ospiti, tra gli altri, Gad Lerner, Stefano Zecchi e Walter Veltroni prosegue, forte di una positiva risposta da parte del pubblico, la quattordicesima edizione del festival di filosofia FilosofArti, quest’anno dedicato al tema “Paideia: educare” (qui potete scaricare il programma completo).

Questo il programma dei prossimi giorni, da giovedì 1 a sabato 3 marzo

Giovedì 1 marzo

Ore 10 teatro delle Arti via don Minzoni 5 Gallarate: cineforum La bicicletta verde, film scritto e diretto da Haifaa Al-Mansour, introduce Cristina Boracchi, destinatari classi di scuola secondaria di primo grado. A cura Lions Host Gallarate

Ore 18 libreria Feltrinelli corso Moro 3 Varese, incontro con l’autore: Rossella Fabbrichesi presenta il libro Cosa si fa quando si fa filosofia (Raffaello Cortina Editore)

Ore 18 liceo Crespi via Carducci 4 Busto Arsizio, seminario per docenti e genitori “Educare ed educarsi alle relazioni nell’epoca di internet”, relatrici Rosangela Carù, Luisa Santoro, Luisa Neri, in collaborazione con EducAmando

Ore 21 teatro delle Arti via don Minzoni 5 Gallarate, cineforum, presentazione a cura del regista. Walter Veltroni presenta il suo film “I bambini sanno”, introduce Angelo Croci. Ingresso 5/7 euro.

Venerdì 2 marzo

Ore 9.30 teatro delle Arti via don Minzoni 5 Gallarate, film per le scuole a cura dei Lions Gallarate Host “Dustur”, storia di migrazione a rinascita. Alla presenza del protagonista Samad e del giornalista di Avvenire Diego Motta. Destinatari gli studenti della provincia di Varese, ultime classi degli istituti secondari di primo grado e scuole superiori di secondo grado. In collaborazione con CPL Varese.

Ore 15 Università della Terza Età Il Melo via Magenta 3 Gallarate, proiezione cinematografica “Quasi amici”. Educare alla diversabilità. Commento a cura di Cristina Boracchi.

Ore 18 Il Corniciaio via Parini 8 Gallarate. Vernissage mostra Cristina Volpi. Ethos e mappature. Entro ed oltre il Confine.

Ore 21 teatro Sociale piazza Plebiscito Busto Arsizio, lezione magistrale Stefano Zecchi, Paradiso Occidentale

Ore 21 sala consiliare Pertini via Verdi 2 Cardano al Campo, concerto Quartetto Andriani. Omaggio a Elisa Pegreffi. Musichje di Beethoven, Janacek, Shostakovich. Rassegna musicale “Il volto riscoperto della musica 2018”.

Sabato 3 marzo

Ore 10-12 Planet Soul IL Melo via Magenta 3 Gallarate, TeoFilosofarti Promesse, conversazione tra Bartolomeo Sorge e Giada Lonati. Quel credente e quel non credente in me. Conversazione ispirata alla figura di Carlo Maria Martini. A cura di Cattedra e Cortile, MEIC Varese, AC Zona di Varese, ACLI Zona Gallarate

Ore 10 ridotto del teatro Sociale piazza Plebiscito Busto Arsizio, incontro con l’autore Paolo Bozzato, “A scuola con la mente e il cuore. Educazione socio-affettiva in preadolescenza”. Collana di psicologia Pietro Macchione Varese, 2017. In dialogo con la professoressa Luisa Santoro, pedagogista e docente.

Ore 15.30 libreria Biblos piazza Libertà Gallarate, incontro con gli autori: Irene Bertoglio, grafologa, Giuseppe Rescaldina, psicologo. Il corsivo encefalogramma dell’anima. Il valore psicologico della grafica e del corsivo. A cura di Biblos Gallarate.

Ore 17.30 teatro delle Arti via don Minzoni 5 Gallarate, lezione magistrale. Gad Lerner, Perché il lavoro umano vale sempre meno? Evento sostenuto da Openjobmetis.

Ore 18.30 ridotto del teatro Sociale piazza Plebiscito Busto Arsizio, incontro con l’autore Riccardo Marco Scognamiglio, La mal-educazione dei corpi. Estratti e riflessioni a partire dal testo “Adolescenti Digitalmente Modificati”, collana Frontiere della Psiche, Mimesis Milano, 2018.