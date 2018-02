Filosofarti, si parte: un gran weekend tra mostre, lezioni magistrali e incontri

Con le lezioni magistrali di Umberto Galimberti sabato 24 febbraio alle 17.30 e di Umberto Curi lunedì 26 alle 21, l’evento TEDx di domenica 25 e un aperitivo, sempre domenica alle 18.30, con Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo si apre il primo weekend della quattordicesima edizione, dedicata al tema “Paideia: educare”, di FilosofArti, il festival di filosofia e delle sue unioni con le arti che, promosso e organizzato dal Teatro delle Arti di Gallarate, porta a Gallarate, ma anche a Busto Arsizio, Besnate, Arsago Seprio, Cardano al Campo e Varese momenti di altissimo livello, sviluppandosi in coerenza con l’onorificenza al merito ottenuta dalla Presidenza della Repubblica per l’impegno sociale e culturale che rappresenta nel territorio.

Con il patrocinio di Regione Lombardia, Asst Valle Olona, Provincia di Varese, Fondazione del Varesotto e Comune di Gallarate e con il contributo, oltre che degli altri Comuni nei quali si svolgerà, anche del Centro Promozione Legalità Varese, Miur, Società filosofica italiana Varese, Fondazione Giuseppe Merlini e di enti sociali, culturali, istituti scolastici e anche realtà imprenditoriali del territorio, promuove la diffusione delle relazioni fra arte e filosofia con la presenza di testimoni illustri della contemporaneità, offrendo, in una logica di rete, esperienze di carattere filosofico, artistico-musicale, teatrale, visivo, fotografico, tecnologico permettendo a tutti, dai bambini agli adulti, dai neofiti agli “esperti” del settore, di confrontarsi con la riflessione filosofica in maniera interattiva e innovativa.

«Il tema annuale – spiega Cristina Boracchi, direttore artistico del festival -, partendo dalla cultura della Paideia classica, intende fondare un lessico della dimensione educativa con le parole che rappresentano i bisogni dell’oggi: educazione all’onestà, alla trasparenza, al rispetto, alla condivisione, alla solidarietà e all’accoglienza, alla fede e agli affetti, fra le altre, in una lettura critica e polimorfa della società nella quale abitiamo il contemporaneo».

Il programma, che si annuncia ricchissimo di eventi di alto livello e che si snoderà fino al 9 marzo, in questi primi tre giorni prevede conversazioni, incontri, mostre e, con un occhio di riguardo soprattutto per i giovani, il grande evento TED sul modello di diffusione di idee di valore, incentrato particolarmente sul public speaking, al Maga.

Nello specifico:

sabato 24 febbraio

ore 10 Planet Soul Melo via Magenta 3 Gallarate, conversazione con Maurizio Gusso su Pace, giustizia e libertà in alcune canzoni euromaericane. Ascolto, lettura e commento di canzoni d’autore come fonti storiche, a cura di Cattedra e Cortile, MEIC Varese, AC zona di Varese, Acli zona di Gallarate

ore 16 Il Sestante Fotoclub via san Giovanni Bosco 18 Gallarate, vernissage mostra fotografica Progetto Porta Nuova, Quando l’estetica urbana è a servizio della viabilità.

Ore 17.30 teatro delle Arti via don Minzoni 5 Gallarate, lezione magistrale di Umberto Galimberti L’educazione sentimentale, ingresso euro 5, prenotazione consigliata

Ore 18.30 spazio arte Carlo Farioli via Silvio Pellico 15 Busto Arsizio, vernissage mostra Anima e Bellezza: il velo sottile, mostra a cura di Manuela Ciriacono, Elisabetta Farioli, Alex Sala. Artisti: Marco Bellomi, Dora Ayala, Alessandro Favini, Antonella Gerbi, Alex Sala.

Ore 19 Civico 3 via Pretura 3 Gallarate, venissage mostra MONBOTAN, taccuini di un viaggio profondo. Luoghi e fatti per educare alla memoria.

Ore 21 Cascina della Poesia via al Faido 76 Varese, iniziativa editoriale, presentazione della collana Per Opere Prime Le Civette, edizioni NEM e presentazione dell’ultimo volume Progetto per S. di Simone Burratti. Inteviene Stefano Dal Bianco

Domenica 25 febbraio

Ore 11 Villa Delfina via Donatello 9 Crenna di Gallarate, vernissage mostra Arte, bellezza e rigore nel disegno naturalistico, a cura dell’associazione Vivere Crenna

Ore 17.30 Villa Delfina via Donatello 9 Crenna di Gallarate, lezione magistrale di Irvana Malabarba, il disegno naturalistico nella storia dell’arte, a cura dell’associazione Vivere Crenna

Ore 10.30-12.30 Museo Maga via de Magri 1 Gallarate, TEDx, brevi discorsi, grandi idee. Le conferenze TED, dal mondo a Varese. Relatori David Mammano, organizer e licensee di TEDxVarese, Michele Tovaglieri, speaking coach di TEDxVarese

Ore 15-16.30 Museo Maga via de Magri 1 Gallarate, TED-Ed Summit Italia. TED-Ed, dai banchi di scuola a speaker TED. Relatori Gabriela Alvares, TED-Ed Regional Leader, Jacopo Taneggi, TED-Ed Club Leader e speaker finalisti di TEDxYouth

In collaborazione con Maga Gallarate

Ore 18 Cristina Moregola Gallery via Costa 29 Busto Arsizio, vernissage mostra Lucia Pescador, Oriente. Io parlo con la mia mano, tu ascolti con gli occhi.

Ore 18 Fondazione Bandera per l’Arte via Costa 29 Busto Arsizio, vernissage mostra Fabrizio Parachini, Azione sensibile e morale del colore… e dell’immagine, a cura di Cristina Moregola

Ore 18.30 Osteria La Rava e la Fava via Milano 4 Busto Arsizio, aperitivo con gli autori Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo in dialogo con Claudio Bonvecchio. Entrata aperitivo compreso euro 5

Lunedì 26 febbraio

Ore 10 teatro delle Arti via don Minzoni 5 Gallarate spettacolo etatrale riservato ai bambini delle scuole primarie e materne con il teatro del Buratto in Piccolo, l’ultimo albero

Ore 21 teatro delle Arti via don Minzoni 5 Gallarate, lezione magistrale Umberto Curi, Come diventare maggiorenni.

Il programma completo potete scaricarlo qui.