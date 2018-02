Fine settimana per golosi, tra fossili e cioccolato

Torna la manifestazione dedicata ai più golosi di cioccolato.

Domenica 4 febbraio, è in programma l’edizione 2018 di Cioccolandando a Clivio, organizzata dall’associazione Idea Genitori in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e inserita nella programmazione annuale delle Guide ufficiali del sito Unesco del Monte San Giorgio.

Dalle 13 alle 17 si potrà passeggiare per le vie e i luoghi più suggestivi del paese, sorseggiando una cioccolata calda in vari gusti nella tazza che verrà consegnata nel punto di partenza della manifestazione, al Borgo Musicale di via Trentini.

Tutte interessanti (e golose) le tappe. Si parte con Palazzo Reale, poi si va al Museo Insubrico di storia naturale che sarà aperto per l’occasione, con le guide ufficiali del sito Unesco del Monte San Giorgio a fare da ciceroni.

Si prosegue poi per la località chiamata “Sette ciliegi“, ci si spinge fino all’arco in pietra di via Plinio e si arriva infine all’asilo infantile, dove la passeggiata si conclude e dove si potrà visitare una mostra sulla storia della piccola scuola di Clivio, che quest’anno compie 110 anni.