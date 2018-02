Firmata convenzione tra Liuc e consulenti del lavoro

Federico Visconti, rettore dell’università Liuc, e Vera Stigliano, presidente dell’ordine dei consulenti del lavoro di Varese, hanno rinnovato la convenzione tra le due istituzioni, consolidando la collaborazione a sostegno dei laureandi che intendono intraprendere la professione e per promuovere la cultura dei diritti e dei doveri del mondo del lavoro.

Cresce sul territorio l’interesse per la figura del consulente del lavoro. Sono infatti una ventina i ragazzi varesini pronti a sostenere la prova dell’Esame di Stato per l’iscrizione all’albo, il doppio rispetto alla media degli ultimi anni.

La convenzione serve proprio a facilitare l’accesso alla professione dei giovani, dando a tutti i laureandi in Economia aziendale e Giurisprudenza, triennali e magistrali, la possibilità di far coincidere i sei mesi di tirocinio richiesti dall’università con 6 dei 18 mesi di praticantato necessari ad accedere all’esame di Stato che apre le porte alla carriera del consulente.

La collaborazione sempre più attiva tra la Liuc e l’ordine dei consulenti del lavoro nel corso degli anni ha dato vita anche a lezioni in tema di contrattualistica e a incontri di orientamento tenuti dai professionisti in ateneo. É inoltre molto apprezzato il servizio che permette agli studenti di prendere appuntamento gratuitamente con un consulente dell’Ordine per sottoporgli eventuali dubbi o perplessità riguardo alle prime proposte di lavoro, per chiarire clausole contrattuali, mansioni, busta paga, diritti e doveri tra collaboratore e datore di lavoro.

«La convenzione con l’ordine dei consulenti del Lavoro di Varese costituisce un’altra importante opportunità per i nostri studenti che possono così accedere a una professione che garantisce concrete opportunità di lavoro, sia come libero professionista sia come manager delle risorse umane. Questo accordo ribadisce la profonda attenzione che la Liuc e il suo career service riservano a studenti e laureati in termini di occupazione post laurea, permettendo un inserimento lavorativo veloce ed in linea con le aspirazioni professionali dei candidati» ha detto il rettore Visconti .

«Promuovere la cultura del lavoro tra i ragazzi è una priorità per l’ordine dei consulenti del lavoro di Varese – ha sottolineato la presidente Vera Stigliano -. Lo facciamo nelle università e nelle scuole superiori con incontri, momenti formativi e di orientamento in cui mettiamo a disposizione degli studenti le nostre competenze perché siano più consapevoli dei diritti e dei doveri del mondo del lavoro. Speriamo così di aiutarli ad essere più responsabili e in grado di riconoscere proposte non rispettose dei loro diritti».