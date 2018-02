“Fisher Price” il nuovo singolo dei Belize. Sabato sul palco del Mi Ami Ora

I Belize presentano “Fisher Price”, il loro nuovo brano disponibile da oggi su Spotify e tutte le principali piattaforme per Ghost Records, distribuito da Believe Digital.

Scritto a quattro mani con Dario Faini (autore di punta di Universal Music), “Fisher Price” ha suoni e un arrangiamento che attingono dall’elettronica e dal trip hop inglese, dando alla canzone quel senso di irrequietezza e malinconia tipico della band varesina. Il brano parla di un eroe che è cresciuto, ha imparato ad uccidere i draghi ed è pronto a salvare chi è stato rinchiuso nelle prigioni ma si accorge che non ce n’è bisogno perché la sua lei lo fa da sempre. Il traguardo quindi non è essere in grado di salvare qualcuno, ma conquistare la propria libertà da soli per poi essere in grado di giocare insieme, di guardarsi le spalle a vicenda e di lottare tra i semafori della città.

La band varesina, torna con il nuovo singolo dopo la pubblicazione dell’Ep “Replica” (il cui singolo di lancio “Pianosequenza” si posiziona stabile per 2 settimane al numero 1 della classifica Viral 50 di Spotify Italia) e l’esibizione al talent X Factor, dove hanno partecipato alle selezioni. Sabato saranno sul palco del Mi Ami Ora, dove apriranno il concerto di Ghemon.

Continua il Tour dei Belize nei club di tutta Italia, calendario in continuo aggiornamento:

23-02-2018 ABANO TERME (PD) – Laboratorio Culturale I’m Lab

24-02-2018 MILANO – Mi Ami Ora @ Fabrique

08-03-2018 PERGINE VALSUGANA (TN) – Upload Sounds

10-03-2018 RAVENNA – Bronson

31-03-2018 BARI – Kabuki