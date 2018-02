Fitodepurazione, assemblea pubblica a Pino

Sabato 3 febbraio 2018 alle ore 10,30, è indetta un’assemblea pubblica nel Municipio di Pino, durante la quale l’Amministrazione comunale incontrerà la popolazione.

Nell’occasione saranno presentati i lavori per la fitodepurazione, con tutte le implicazioni che la stessa avrà sul territorio. Dagli espropri agli inevitabili disagi, dai tracciati seguiti fino al servizio che si realizzerà al termine delle opere. A servizio degli abitati di Pino e del Comune di Tronzano (e per questo ci sarà anche il Sindaco Roberto Stangalini), saranno tre le vasche di depurazione da realizzarsi, per un totale di lavori che si aggirano sul milione e quattrocento mila euro.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il tracciato della nuova strada (il cui costo è di 1.300.000 Euro) che sarà realizzata da Rfi, in sostituzione della prevista soppressione del passaggio a livello (tra Pino e Zenna) e dei lavori per l’ampliamento delle rete elettrica, realizzati da Enel e finalizzati a ridurre al minimi i disagi per le interruzioni di alimentazione al paese. Si parlerà anche dell’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per aprire un Bar in paese.

«Sarà l’occasione per parlare con i nostri concittadini pinesi e confrontarsi con loro», dice il Sindaco Fabio Passera.

«Un modo per presentare un resoconto di quanto è stato fatto e il l’illustrazione delle tante iniziative che bollono in pentola per l’immediato futuro. Sono certo che nessuno vorrà perdere l’occasione per un confronto con la nostra Amministrazione».