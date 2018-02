Flussi di auto “sotto osservazione” per il progetto stazioni

L’analisi dei flussi di mobilità nell’ambito del progetto stazioni si allarga: da domani, giovedì 22 febbraio 2018, verranno posizionati due nuovi strumenti per la rivelazione dei flussi di mobilità nell’area delle Stazioni di Varese.

L’obiettivo è quello di raccogliere ulteriori dati nell’ambito del Progetto Stazioni: dopo una prima analisi fatta nei pressi delle stazioni appunto, gli apparecchi che verranno posizionati ora serviranno infatti a monitorare la viabilità più allargata, quella che dal “ring“, da piazza Repubblica e dall’autostrada si muove verso il centro e le stazioni appunto, fornendo dati importanti e in tempo reale sull’intero movimento del centro cittadino: il miglioramento della mobilità e una maggiore sicurezza stradale sono infatti tra i punti più importanti del progetto per la riqualificazione della nuova zona delle stazioni.

In questo senso le telecamere permetteranno una acquisizione di dati estremamente precisa, raccolti in un arco temporale di 24 ore, per poi essere elaborati e utilizzati per il progetto delle stazioni.

I rilevatori saranno due e verranno posizionati uno in via Metastasio (la via che da via Copelli va verso viale Europa, e viceversa) e uno in via Autostrada, cioè nel tratto urbano finale dell’autostrada A8, prima del semaforo. Il monitoraggio sarà attivo fino al 2 marzo 2018.