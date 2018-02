Frah Quintale alle Cantine. Domenica The Rural Alberta Advantage

Prende il via con le sonorità jazz il fine settimana delle Cantine Coopuf che venerdì 2 marzo, alle 21 e 15 vedrà in scena Mauro Brunini e il Sueno Latino Quartet. Mauro Brunini è un trombettista eclettico, attivo sia sul versante jazz che su quello funky, che, da sempre, mostra un interesse spiccato per il latin jazz e la musica latino americana nonché afrocubana. La formazione che salirà stasera sul palco delle Cantine Coopuf allinea al pianoforte un altro artista versatile e talentuoso qual è Yazan Greselin, al basso un cubano doc come Juan Carlo Avila e alla batteria il novarese Sebastiano Sempio, giovane musicista in rapida ascesa.

Sabato evento sold out da tempo. Le Cantine ospita il concerto di Frah Quintale che sarà live con

“8 miliardi di persone”, “Hai visto mai”, “Sabato nel Parco” e “Cratere”, “Nei treni la notte”

e “Accattone”, i singoli che hanno anticipato la pubblicazione del disco solista uscito nel 2017. Domenica sera continua con un grande appuntamento: Twiggy, Cantine Coopuf, GHOST RECORDS e Madboys Eventi presentano l’unica data live italiana dei The Rural Alberta Advantage. La band di Toronto presenterà il nuovissimo album “The Wild”, costituito da dieci tracce folk che parlano dei loro luoghi nativi e del dolore. In apertura: The Lonely Rat, (Matteo Griziotti) cantautore dal gusto folk- blues dalle canzoni delicate che grazie alla sua voce morbida ed alle sue note tranquille rilassa l’ascoltatore accompagnandolo verso l’onirico (ingresso alla serata 7 euro).