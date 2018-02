Freddo, neve e sole: tutti i volti dell’inverno

Risveglio con temperature polare. Sole e poi neve. La giornata di oggi, martedì 27 febbraio, è iniziata con un clima tipicamente invernale. Le temperature sono scese in picchiata toccando fino a 8/10 gradi sotto lo zero.

E mentre in alcune parti della provincia il cielo era sereno, in altre si registravano nevicate di media intensità: « La mattinata prevede ancora passaggi nuvolosi con precipitazioni a carattere nevose – spiegano dal Centro Geofisico prealpino – In giornata i fenomeni andranno diminuendo ma le temperature rimarranno ancora molto fredde. Da domani si registrerà un lieve miglioramento per quanto riguarda le massime anche se le minime saranno ancora al di sotto dello zero”.

Da giovedì, poi, è attesa una nuova precipitazione che porterà neve nella zona ricompresa tra i laghi Maggiore e Ceresio e la pianura.