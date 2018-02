Freddo, per i senzatetto oltre 2500 posti

In queste giornate di intenso freddo e in vista dell’ondata di gelo prevista per il weekend, basta una semplice telefonata ai numeri 02/88447645–646-647– 648–649 per segnalare la presenza di senzatetto e persone in difficoltà a causa delle basse temperature di questi giorni.

Il Centro Aiuto di via Ferrante Aporti 3 è aperto dalle 9 alle 24 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 24 il sabato e la domenica e dalle 12 alle 20 nei festivi.

È questo l’appello che il Comune di Milano rivolge ai cittadini per contribuire con un piccolo gesto a salvare la vita di chi vive per strada anche in compagnia degli amici a quattro zampe. Per far fronte all’emergenza freddo l’Amministrazione ha attivato, dal 15 novembre scorso, le misure straordinarie del cosiddetto Piano Freddo: sono 2.644 i posti letto messi ogni notte a disposizione dall’Amministrazione per i senza dimora nelle strutture convenzionate, a cui si aggiungono gli oltre 4.600 dedicati all’accoglienza dei migranti, per un totale di 7.327.

Questa notte circa 350 volontari svolgeranno interviste ai senza dimora ospiti di circa 30 dormitori presenti in città nell’ambito dell’iniziativa RacCONTAMI2018 realizzata da Fondazione De Benedetti e Università Bocconi, in collaborazione con il Comune, e che prevede un lavoro di censimento dei clochard sulle strade e nelle strutture del territorio milanese.