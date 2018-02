Frida Kahlo icona pop, ma non solo, a Milano

E’ stata annunciata con una intensa campagna social e stampa da oltre un anno e finalmente l’attesa per tutti gli ammiratori dei Frida Kahlo è finita. Ha aperto ieri, 1 febbraio 2018, la mostra-evento sull’artista messicana al Mudec Museo delle Culture di Milano.

Una vita da fiction, quella di Frida, dove l’intreccio tra il grande amore per Diego Rivera, gli amanti famosi, l’incidente e la sua pittura cruda e incisiva ne hanno fatto una vera e propria icona capace di uscire dai confini del sud America e conquistare il favore di un pubblico globale.

Dopo la grande mostra di Genova di qualche anno, fa Frida Kahlo. Oltre il mito si propone come un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e ricerche, che si propone di delineare una nuova chiave di lettura attorno alla figura dell’artista e che vuole riunire in un unica sede espositiva per la prima volta in Italia tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo oltre alle opere provenienti da autorevoli musei internazionali.

Solo nel 2007 gli eredi hanno rotto i sigilli di Casa Azul a Città del Messico dove Rivera aveva conservato disegni, lettere e oggetti personali dell’artista, un materiale inedito ancora tutto da studiare ed esposto in parte a Milano.

La mostra, curata da Diego Sileo, intende andare oltre tale visione semplicistica della relazione tra la vita e l’opera dell’artista messicana, per dimostrare il valore della sua ricerca artistica al di là dei miti legati alla sua biografia.

Dalle indagini realizzate in Messico in prima persona dal curatore sono emersi alcuni temi e tematiche principali come l’espressione della sofferenza vitale, la ricerca cosciente dell’Io, l’affermazione della “messicanità”, la sua leggendaria forma di resilienza, che permetteranno ai visitatori di percepire la coerenza profonda che esiste, molto più in là delle sue apparenti contraddizioni, nell’opera di Frida Kahlo.

Gli stessi temi si riflettono nel progetto d’allestimento della mostra, che si sviluppa in quattro sezioni: donna, terra, politica e dolore.

Frida Kahlo

Mudec – Museo delle Culture

via Tortona 56, Milano

Dal 01 febbraio al 03 giugno 2018

Orari: lunedì 14.30 – 19.30, martedì – mercoledì 09.30 – 19.30, giovedì – venerdì – sabato 09.30 – 22.30. Domenica 9.30 – 20.30

Ultimo accesso ingresso un’ora prima

Info: 0254917 (lun-ven 10.00-17.00),

Singoli: helpdesk@ticket24ore.it

Gruppi e scuole: ufficiogruppi@ticket24ore.it