Frulli a M5S: “Ma quale fuga, la democrazia è partecipazione”

“Troppi candidati della maggioranza alle Regionali e al Parlamento: il governo della città è in fuga!”.

Questa la posizione dei Cinquestelle giunta nel pomeriggio di oggi: non tarda la replica del consigliere Laura Frulli sul tema: «Da parte mia nessuna fuga! La democrazia e’ partecipazione e servizio al bene pubblico».

«Il mio ruolo di consigliere non è in alcun modo incompatibile con la carica regionale e questa candidatura è per me una grande opportunità di crescita politica per continuare a svolgere al meglio il mio compito in comune, con la stessa passione che ho messo fino ad oggi», conclude Frulli.