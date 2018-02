Furto in abitazione, i carabinieri acciuffano il palo

Sabato sera i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno arrestato un extracomunitario 27enne colto in flagranza di reato mentre commetteva un furto in abitazione.

I militari, attivati da alcuni testimoni che avevano visto dei movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione di via IV Novembre di Cerro Maggiore, sono giunti repentinamente scovando e fermando lo straniero che faceva da “palo” al complice che nel frattempo era riuscito ad entrare nell’abitazione.

Immediatamente bloccato il soggetto, quest’ultimo – visto l’arrivo della macchina dei Carabinieri – ha fatto però in tempo ad avvisare il complice che riusciva a dileguarsi dal retro dell’abitazione. L’arrestato è stato condotto stamane al Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo mentre proseguono le indagini per scoprire l’identità del secondo malfattore.