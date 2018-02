Fusione con Duno, primo incontro coi cittadini

È ufficialmente partita la campagna informativa per la fusione fra Cuveglio e Duno. Oltre ai consigli comunali e alla dialettica che ne consegue, l’iter prevede una serie di incontri tra l’amministrazione comunale e la popolazione affinché il progetto venga illustrato ai cittadini.

C’è infatti tempo fino al 4 di aprile per inviare osservazioni sul progetto di fusione – realizzato dall’amministrazione comunale e disponibile sui siti dei due Comuni QUI IL PROGETTO INTEGRALE DI FUSIONE – e contestualmente entro questo periodo verranno organizzati incontri coi cittadini.

Domenica scorsa si è tenuto il primo di questi momenti, tenutosi al Centro Anziani di Vergobbio. Erano presenti – oltre agli iscritti del Centro Anziani Primavera – anche gli associati del Circolo famigliare di Vergobbio e del Comitato Feste, sempre della frazione di Cuveglio.

Era presente anche la minoranza consigliare, che di fatto si oppone alla fusione con la sola Duno, in quanto vorrebbe estendere il progetto anche ad altri comuni di valle. Ipotesi, questa, che vede l’amministrazione retta da Giorgio Piccolo (nella foto) possibilista, senza tuttavia aver manifestato l’intenzione di fermare l’iter: la questione ad oggi viaggia su due distinti e paralleli binari.

Dopo il primo “step”, sarà il momento della valutazione delle osservazioni e della trasmissione della carte in Regione per arrivare, probabilmente entro il 30 di settembre, al referendum. Si tratta di una consultazione che non prevede il quorum, ma il cui risultato è vincolante.

Il prossimo incontro con la popolazione, non ancora fissato, avrà l’obiettivo di coinvolgere le società sportive.