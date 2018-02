Genny la bumbasina se ne va nel giorno del carnevale

Genny Cucchetti, la bumbasina del Carnevale bustocco, è morta questa sera, dopo aver sfilato sul carro per l’ultima volta.

«Proprio oggi, nel giorno del Carnevale, dopo aver sfilato sul carro impersonando la Bumbasina, la maschera tipica della città, Genny ha avuto un malore che le è stato fatale – scrive Miriam Arabini, assessore al welfare e all’inclusione sociale della Città di Busto Arsizio – morire a Carnevale, sul carro della Bumbasina, era il suo desiderio. Genny ci mancherà moltissimo».

Classe 1937, Genny Cucchetti ha speso una vita per il sociale, come presidente di Federcasalinghe O F Busto A, promotrice di So Fare e tanto altro. «Io la ricordo, quando ero piccola, come una donna bellissima, dolce e determinata. Un abbraccio forte a Enrico e Marco».

Cordoglio è espresso anche dal sindaco Emanuele Antonelli (nella foto con lei, alla presentazione del Carnevale) e dall’assessore Paola Magugliani: «Se n’è andata lasciandoci l’ennesimo sorriso, salutando dal carro che l’ha vista protagonista per tanti anni».