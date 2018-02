Giangi Bonsaver per una serata romantica al Casinò

Con il sonoro della cena a lume di candela – sabato 25 febbraio, alle 20, al ristorante Seven del Casinò Campione d’Italia – affidato alla voce di Giangi Bonsaver il clima romantico della serata avrà un interprete che vanta un repertorio sterminato, perfetto per il prossimo appuntamento di “Special Night Lives”, irrinunciabile occasione per un tête à tête particolarmente coinvolgente.

Giangi Bonsaver ne sarà il tramite, grazie ad una presenza scenica, forte, tra altro, di partecipazioni a soap, da “Vivere” a “Cento vetrine”, e a numerosi show televisivi che ne fanno un autentico enterteiner.

Presentatore e animatore, oltre che, si è detto, cantante, Bonsaver è fatto per la musica live, capace di revival che spaziano dagli anni sessanta e percorrono una storia della canzone con motivi cui è impossibile sottrarsi. Per questo “Special Night Lives” di sabato prossimo è un’opportunità da concedersi con il cuore. La serata è organizzata dal Casinò Campione d’Italia in collaborazione con MusiContacts Milano.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero + 41 91 640 11 11 o al numero verde + 800 800 77 770.