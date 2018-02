Gioco thriller, sfilata e stand gastronomici per il Carnevale di Viggiù

Tutto pronto per festeggiare il Carnevale anche a Viggiù, dove sabato 17 febbraio ci saranno diversi eventi.

Cuore della giornata sarà piazza Albinola, dove a partire dalle 10 si potranno gustare diverse specialità gastronomiche, dai panini con la salamella alla polenta con zola o spezzatino che sarà servita da mezzogiorno, e ovviamente chiacchiere e dolci di Carnevale.

Alle 14 avrà inizio la sfilata delle maschere più originali, mentre per i bambini della quarta elementare e di prima media alle 14.30 a Villa Borromeo, è in programma “Sherlock vs Jack”, un divertente “gioco thriller” ideato da Gabriele Daolio (portare carta, penna… e intuito).

In caso di maltempo tutto il programma si sposterà nel sal0ne Soms di piazza Artisti viggiutesi.

La Soms e l’Oratorio, che organizzano il Carnevale insieme alla Proloco e ad altre associazioni del paese, ricordano che è possibile acquistare vestiti di Carnevale a 10 euro.

Qui la locandina della giornata