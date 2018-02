Giorgia Bordignon in forma europea: cinque record italiani

Continua a non avere rivali, a livello nazionale, Giorgia Bordignon. La 30enne di Arsago Seprio, che da anni vive e si allena in Puglia, dopo essere entrata tra le migliori al mondo della sua categoria (6a alle Olimpiadi, 7a ai Mondiali) ha di nuovo dominato i campionati italiani.

All’appuntamento organizzato nel fine settimana a Roma, nella struttura del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, Bordignon (tesserata per le Fiamme Azzurre) ha vinto senza problemi il titolo nella categoria 69 Kg e soprattutto ha conquistato ben cinque record italiani.

La varesina ha prima ritoccato per due volte il record tricolore nello strappo sollevando 102 e 105 chilogrammi, poi ha fatto segnare il record totale con 122 nello slancio, infine ha ritoccato il primato di slancio (127) e quello totale portato a 232 Kg. Una prestazione che lancia al meglio la “volata” verso i prossimi Campionati Europei di Bucarest, in programma a fine marzo.

«I risultati di oggi sono importanti e rappresentano un trampolino di lancio verso i campionati continentali del mese prossimo – spiega Giorgia al termine della sua gara – Ho migliorato i miei record personali e assoluti e confesso che è una soddisfazione immensa toccare questi chili ed essere la prima in Italia a raggiungere certe quote. A distanza di tre mesi dai Mondiali era importante tornare a questi numeri, però ho benzina per migliorarmi ancora: le carte ci sono, le energie anche, la testa pure. Vediamo cosa arriva dagli Europei».

Ai mondiali di Anaheim tra i 69 chilogrammi Bordignon sollevò 222 chili e fu settima di misura davanti alla svedese Strenius (221). L’unica europea che fece meglio fu l’albanese Begaj, medaglia d’argento con 235.