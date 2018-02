Giornata di Raccolta del Farmaco: in provincia donati 12270 farmaci

Durante la Giornata di Raccolta del Farmaco di sabato 10 febbraio sono state raccolte oltre 376.000 confezioni di farmaci (375.240 nell’edizione del 2017).



Per quanto riguarda la provincia di Varese sono stati raccolti 12270 farmaci nelle 113 farmacie aderenti (11 in più dell’anno scorso) e che saranno donati a 66 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico.

I medicinali donati aiuteranno in tutta Italia più di 535.000 persone assistite da 1.761 enti caritativi convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus (+39 enti rispetto ai 1.722 del 2017).

All’iniziativa hanno aderito 4.176 farmacie (+8,4% rispetto alle 3.851 del 2017; +13,4% rispetto alle 3.681 del 2016).

In occasione della GRF, i farmacisti hanno donato oltre 610.000 euro.

I volontari che hanno partecipato al gesto sono stati più di 18.000, 4.000 in più dello scorso anno.

Gli enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus hanno espresso un bisogno pari a 991.187 farmaci. Con i medicinali raccolti durante la GRF 2018 sarà possibile rispondere al 38% di tale fabbisogno. La capacità di risposta è cresciuta di 1,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Dal 1° gennaio ad oggi, oltre ai farmaci raccolti durante la GRF, sono state raccolte 13.207 confezioni di medicinaliattraverso l’iniziativa Recupero Farmaci Validi e 47.763 confezioni attraverso il sistema delle donazioni aziendali. Complessivamente, in poco più di un mese, sono quindi stati raccolti oltre 436.000 farmaci.

La GRF si è svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Teva, Doc, EG EuroGenerici, Assogenerici, Responsabilità Sociale Rai, Pubblicità Progresso, Avvenire eMediafriends.

Gli enti assistenziali e i poveri hanno bisogno di farmaci tutto l’anno. Per completare la soddisfazione del loro fabbisogno, occorre donare anche nei mesi successivi. E’ possibile farlo attraverso le seguenti attività di Banco Farmaceutico:

Sostegno diretto – Banco Farmaceutico, per garantire la distribuzione dei farmaci agli enti assistenziali in tutta Italia e gestire la logistica, ha bisogno di risorse economiche. E’ possibile contribuire con una donazione diretta attraverso PayPall (http://www.bancofarmaceutico.org/default.asp?id=448), effettuando un bonifico all’Iban IT 23 J 03110 02400 001570013419, o versando il proprio 5X1.000 al codice fiscale 97503510154.

DoLine – E’ un’applicazione realizzata in collaborazione con la Fondazione Tim. Consente di rispondere in maniera immediata alle esigenze dei bisognosi, donando farmaci da Tablet o Smartphone. Si può scaricare dal sito doline.it, da iTunes, Google Play o Windows Store.

Recupero Farmaci Validi – All’interno delle farmacie che aderiscono all’iniziativa sono posizionati appositi contenitori facilmente identificabili in cui è possibile – con l’assistenza del farmacista – donare i medicinali di cui non si ha più bisogno. Dal 2013 ad oggi, sono stati raccolti oltre 380.000 farmaci, per un controvalore commerciale superiore ai 5 milioni di euro.

(info su http://www.bancofarmaceutico.org/default.asp?id=377).