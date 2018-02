Una giornata per scoprire il master EMBA alla Liuc

Flessibile, internazionale, competitivo. L’Executive Master in Business Administration della LIUC Business School è un percorso d’eccellenza per manager, imprenditori e liberi professionisti, ma anche una scelta strategica per imprimere un’accelerazione al proprio percorso professionale. Il corso garantisce ai partecipanti un patrimonio solido di competenze nell’ambito del General Management, permettendo di acquisire gli strumenti e i modelli più avanzati e efficaci di management e di leadership.

A pochi mesi dalla partenza della nuova edizione, un’opportunità per scoprire il corso ascoltando le testimonianze dei partecipanti alle precedenti edizioni: l’appuntamento con il Graduation Day sarà il prossimo lunedì 19 febbraio.

«Un percorso come l’EMBA – spiega il Direttore, prof. Vittorio D’Amato – si caratterizza perché alla proposta di un ‘pacchetto’ strutturato di attività formative, si aggiungono una serie di opportunità per integrare e modellare questa esperienza in base alle esigenze dei partecipanti e delle imprese. I moduli elective potranno essere frequentati anche presso la IESEG School of Management di Parigi. Inoltre, ai partecipanti sarà proposta la partecipazione ad alcune ‘learning experience week’ all’estero, dedicate a temi specifici come l’innovazione».

18 mesi la durata del percorso, con 6 moduli da due giornate, 8 long weekend (giovedì, venerdì e sabato) e 2 moduli elective. Una formula pensata per essere il più possibile compatibile con gli impegni di lavoro.

«Primo step del Master – spiega il prof. D’Amato – è una fase di Global Leadership & Management Assessment, utile al fine di costruire un proprio piano personalizzato di sviluppo». La Faculty si caratterizza per la compresenza di accademici (con i nomi di riferimento della LIUC per ciascun settore disciplinare) e uomini d’azienda, ma anche guru di fama internazionale come Julian Birkinshaw della London Business School. Per l’acquisizione della maggior parte delle competenze manageriali soft verrà adottata la metodologia esperienziale che, attraverso l’utilizzo di una concreta esperienza sul campo (learning by doing), consentirà un apprendimento più efficace delle tematiche trattate. Le lezioni si svolgono nella prestigiosa cornice della Villa Jucker, inserita nel parco dell’Università, e inizieranno nel prossimo mese di settembre. Iscrizioni entro il 31 luglio 2018. Per informazioni: www.liucbs.it

Programma

17.00 Opening Graduation Day

17.15 Benvenuto

Federico Visconti

Rettore, LIUC – Università Cattaneo

Raffaele Secchi

Dean LIUC Business School

17.30 L’Executive MBA

Vittorio D’Amato

Direttore EMBA LIUC Business School

17.45 Perché l’Executive MBA

Rodolfo Helg

Direttore Scuola di Economia e Management LIUC – Università Cattaneo

Elena Tosca

Direttore Master Meccatronica & Management LIUC Business School

Alberto Bubbio

Professore associato di Economia Aziendale LIUC – Università Cattaneo

18.00 Cos’è stato per me l’Executive MBA

Giorgio Ferrandino

EMBA 2015 – 2017 – General Manager SEW – EURODRIVE Italia

Marco Mossuto

EMBA 2015 – 2017

HR Director Lindt & Sprüngli

18.10 Il saluto dell’aula

Classe EMBA 2016 – 2018

18.20 Proclamazione e lancio del tocco

EMBA 2015 – 2017 / EMBA 2016 – 2018