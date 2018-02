Giorno del Ricordo: il martirio giuliano dalmata istriano rivive in consiglio regionale

Il Liceo Linguistico Paritario “Piero Chiara” di Gallarate è stato premiato questa mattina dal Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo nell’ambito del concorso promosso per ricordare il martirio Giuliano-Dalmatra-Istriano.

La cerimonia è avvenuta alla vigilia del “Giorno del Ricordo” istituito il 10 febbraio per ricordare quando nel 1947 furono siglati i Trattati di Parigi che ridisegnarono l’Europa e definirono i nuovi confini italiani, con il passaggio dell’Istria alla Jugoslavia.

Il Presidente del Consiglio regionale ha quindi ricordato come il dramma delle foibe e dei profughi istriani e giuliano dalmati sia stato per troppo tempo colpevolmente oscurato e ignorato anche nei libri di scuola. Fino a quando nel 2004 una legge nazionale istituì il Giorno del Ricordo, che venne poi celebrato dieci anni fa anche da una apposita legge regionale. La ricorrenza vuole ricordare le sofferenze di 300mila italiani strappati alle proprie case, costretti ad un esodo forzato. Accusati in Jugoslavia di essere fascisti solo perché italiani e trattati poi come tali anche in Italia, gli esuli furono dislocati in 109 campi profughi e costretti a subire privazioni durissime.

Per l’occasione è stato, quindi, ribadito il valore della convivenza civile che deve essere ricordato per impedire che gli errori e gli orrori del passato possano ripetersi e per evitare il rischio di nuove tragedie come quelle che hanno attraversato il secolo scorso.

Al concorso erano in gara 26 elaborati pervenuti complessivamente, sia individuali che di gruppo, da parte di scuole primarie e secondarie.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti il Vice Presidente nazionale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Davide Rossi,la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Marcella Fusco. Erano presenti diversi Consiglieri regionali, il Presidente del Comitato provinciale di Milano dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Matteo Gherghetta e i Vice Presidenti del Comitato di Bergamo dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Marco Fabretto e Edoardo Uratoriu.

Durante la cerimonia è intervenuto con una toccante testimonianza anche lo scrittore Pietro Prever, figlio di esuli e autore del libro “Il pescatore”, mentre in rappresentanza dei ragazzi presenti ha preso la parola lo studente Stefano Barlocchi.

Per la graduatoria riservata a gruppi e a classi sono stati assegnati i premi ex aequo come vincitori a una classe del Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo e al gruppo degli Istituti Bernocchi e Dell’Acqua di Legnano (MI). Riconoscimenti sono andati anche al Liceo Linguistico Paritario “Piero Chiara” di Gallarate (VA) e a due classi della Scuola Media “Piera Gelpi” di Mapello(BG).

La stessa Scuola Media “Piera Gelpi” di Mapello (BG) ha classificato tre suoi studenti ai primi tre posti nella graduatoria riservata agli elaborati individuali (vincitore lo studente Giulio Notarangelo), mentre prima classificata individuale per le scuole secondarie di secondo grato è stata Orjeta Brahimi del Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo.

Tutti gli studenti premiati, con i loro accompagnatori, potranno partecipare ad un viaggio di istruzione di tre giorni al Sacrario militare di Redipuglia, alle Foibe di Basovizza e nelle zone degli avvenimenti cui si riferiscono i loro lavori.

La Giuria, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, era composta anche dai Consiglieri regionali Luca Ferrazzi e Paola Macchi della Commissione “Cultura, istruzione, formazione, comunicazione e sport”, dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale Marcella Fusco e dai professori Alessandro Cuk e Maria Elena De Petroni dell’ “Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia”.

Nella giornata di domani, sabato 10 febbraio, a ricordo delle vittime delle foibe, le bandiere di Palazzo Pirelli saranno posizionate a mezz’asta.