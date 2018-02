“Giovane leader del settore non profit“, al via il corso di Sos Malnate

Dopo il successo della prima edizione del 2017, Sos Malnate – nell’ambito del progetto Giovani di Valore (www.giovanidivalore.com) – organizza un percorso formativo volto a preparare i futuri responsabili di un ente non profit. Nella passata edizione sono stati 27 i giovani che hanno partecipato al percorso “Giovane leader del settore non profit“.

«L’esperienza è stata complessivamente molto formativa. Il primo modulo, curato dalla Cooperativa Totem, è stato sia conoscitivo che introspettivo e ha coinvolto e portato riflessioni e piccoli cambiamenti non soltanto le ore spese durante il corso ma in generale negli approcci relazionali e sull’ascolto. Mi ha permesso di conoscere veri Giovani di Valore con un’attenzione al sociale e di stringere legami e relazioni. Il clima era amicale e profondo. E’ bello avere l’occasione di fare rete sul territorio. Il secondo modulo ha permesso di analizzare il proprio approccio al lavoro e in particolare ai colloqui, è stato interessante ascoltare gli esempi della lunga esperienza di Simone Rasetti sulla gestione del personale. Quando mi sono iscritta e ho affrontato il colloquio iniziale non mi sarei mai aspettata che questo corso fosse così pervasivo e portatore di cambiamenti, mi ha anche permesso di raccogliere opportunità lavorative. Mi si è aperto un mondo su persone umane anche in ambito lavorativo e mi sento solo di dire GRAZIE», racconta Francesca, 26 anni.

Il percorso non vuole dare delle nozioni in ordine ad aspetti legali, amministrativi o fiscali di questa tipologia di enti bensì sviluppare una maggiore consapevolezza e delle competenze umano-relazionali trasversali. Il percorso è aperto sia per chi ha già esperienza nel settore sia per chi ha intenzione di inserirsi, a titolo volontario o professionale, nel settore non profit. Novità di questa edizione: due nuove lezioni specifiche sul mondo del lavoro nel terzo settore a cura di Vitamina C e Officina Caffè.

Modulo 1 (Dal 23 aprile)

“Saper fare e saper essere alla guida di un gruppo”

Attraverso un percorso formativo esperienziale e coinvolgente, con riferimento alle conoscenze della psicologia umanistica, si esploreranno le motivazioni e le dinamiche proprie del mondo del volontariato organizzato, la comunicazione interpersonale, la capacità di ascolto attivo, lo strumento empatico e il contatto interpersonale, l’intelligenza relazionale-emozionale, la gestione dei conflitti, le dinamiche di leadership e di gruppo. Relatori: Andrea Braga, Massimo Lazzaroni – Cooperativa Totem

“L’autoimpreditorialità in ambito sociale”

L’obiettivo di VitaminaC è la contaminazione del volontariato e del terzo settore attraverso il contatto e la relazione con nuove forme d’impresa. Relatori: gli hubbers di Vitamina C *

Lunedì 23/4 dalle 17 alle 20 presso SOS Malnate

Sabato 5/5 dalle 10.30 alle 17.30 presso SOS Malnate

Lunedì 14/5 dalle 17 alle 20 presso SOS Malnate

Mercoledì 23/5 dalle 17 alle 20 presso SOS Malnate

Mercoledì 30/5 dalle 17 alle 20 presso Vitamina C *

Lunedì 4/6 dalle 17 alle 20 presso SOS Malnate

Sabato 9/6 dalle 10.30 alle 17.30 presso SOS Malnate

Modulo 2 (dal 18 settembre)

“Giovani con talento”

La comunicazione assertiva, saper parlare in pubblico, scrivere in modo efficace, il concetto di valore in una organizzazione, la comunicazione non verbale e la gestione di un team, change management, la gestione del tempo. Relatore: Simone Rasetti, www.simonerasetti.com

“Gli strumenti per affrontare il mercato del lavoro”

Il colloquio di lavoro e il curriculum vitae. A cura di Officina Caffè.**

Martedì’ 18/9 dalle 17 alle 20 presso Casa Grizzetti

Sabato 29/9 dalle 10 alle 18 presso Casa Grizzetti

Martedì 2/10 dalle 17 alle 20 presso Casa Grizzetti

Martedì 9/10 dalle 10 alle 18 presso Casa Grizzetti

Martedì 16/10 dalle 17 alle 20 presso Officina Caffè**

Sabato 20/10 dalle 10 alle 18 presso Casa Grizzetti

Martedì 23/10 dalle 17 alle 20 presso Casa Grizzetti

INCONTRO DI CHIUSURA DELL’INTERO PERCORSO:

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE DALLE 17 ALLE 20

PRESSO SOS MALNATE

Il percorso è gratuito ed è rivolto ai giovani tra i 18 e 29 anni che aspirino ad un percorso di crescita all’interno del settore non profit.

Per l’iscrizione:

– è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, sarà titolo preferenziale la frequenza di un istituto universitario o la laurea.

– è necessario compilare entro le ore 13 del 23 aprile 2018 il modulo di iscrizione presente su https://goo.gl/TCYivD e successivamente inviare il proprio curriculum vitae a info@sosmalnate.it.

Corso a numero chiuso: 20 partecipanti. Gli aspiranti corsisti saranno selezionati tramite un colloquio e la presentazione del curriculum nel quale va evidenziata anche l’eventuale esperienza nel settore.

Luoghi

SOS MALNATE: Via I Maggio 10, Malnate www.sosmalnate.it

CASA GRIZZETTI: Via Settembrini 33/G, Malnate

OFFICINA CAFFE’: Via Mauceri 28, Venegono Inferiore

VITAMINA C: Via Brambilla 15, Varese www.vitaminac.varese.it

Info: Marco Sarti, info@sosmalnate, tel 0332-428555, http://www.sosmalnate.it/aperte-le-iscrizioni-al-corso-giovane-leader-del-settore-non-profit/

Il corso è organizzato nell’ambito del progetto Giovani di Valore, con il patrocinio del Comune di Malnate, ANPAS e del CSV dell’Insubria.