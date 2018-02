Giovanissimi musicisti di Boston ospiti al liceo Manzoni

Giovani musicisti americani in visita al liceo Manzoni di Varese. È accaduto nei giorni scorsi. Circa sessanta studenti della Harlington High School di Boston , fondata nel 1915 sono in tournée in Europa. I giovani musicisti dai 14 ai 17 anni, dopo aver fatto tappa a Roma, sono arrivati a Varese per poi concludere a Lugano.

Lo scorso 18 febbraio si sono esibiti al teatro Santuccio di Varese e il giorno successivo sono stati protagonisti nell’aula Magna del Liceo Manzoni con una formazione strumentale/vocale notevole. (Music Ensembles, Big Band, String Orchestra e Madrigal Singer) diretti dai maestri Madalyn Kitchene e Tino D’Agostino.

«È stato emozionante vedere ragazzi e ragazze, con la divisa della loro scuola, dar vita ad un concerto di grande effetto – ha commentato il dirigente del Manzoni Giovanni Ballarini – L’ottimo risultato è dovuto al fatto che ciascuno di loro crede nella musica ed è disposto a fare sacrifici. Come ha dichiarato il loro preside Matthew Janger che li accompagna nel tour, si alzano presto alla mattina, alle 6 ogni giorno, suonano con i loro maestri di strumento dalle 7 alle 8 e poi alle 8 seguono le regolari lezioni liceali».

Per quasi due ore hanno eseguito parte del loro repertorio che comprende brani di vario genere (jazz, pop, rock e altro) con compagini strumentali miste tra cui archi, saxofoni, ottoni e percussioni e pezzi per una piccola formazione corale.

Coinvolgente il finale : “When the Saints Go Marching In”, il gospel statunitense più tradizionale.

Grande é stato l’interesse e l’entusiasmo con cui gli allievi di liceo musicale Manzoni li hanno accolti, unendosi a loro nel finale per cantare tutti insieme Bohemian Rhapsody di Freddie Mercury.