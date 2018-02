Gira in bici ma è ai domiciliari, 25enne finisce in carcere

I carabinieri di Tradate hanno arrestato per evasione un 25enne del luogo poiché sorpreso mentre era in giro a bordo della sua bicicletta quando in realtà sarebbe dovuto stare agli arresti domiciliari.

Il fatto è successo la notte tra sabato e domenica quando i militari durante un servizio di perlustrazione hanno riconosciuto immediatamente il soggetto, volto noto ai carabinieri di quella caserma. Lo hanno quindi bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito.

Il giovane era già stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare per reati di spaccio di sostanza stupefacente a seguito di indagine dei carabinieri di Tradate e riconosciuto comunque meritevole del beneficio della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Ora dovrà continuare a scontare la pena in carcere.