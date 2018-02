Girava nudo per le strade di Borsano, 40enne riaccompagnato in ospedale

Questa mattina (lunedì), poco dopo le 7, una pattuglia dei Carabinieri di Busto Arsizio è intervenuta nel centro del quartiere Borsano in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato un uomo che si aggirava completamente nudo per le vie del paese, fortunatamente ancora deserto. I militari hanno appurato che si trattava di un 40enne italiano in cura al Cps, dove è stato accompagnato e nuovamente ricoverato.