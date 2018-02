Il girone di ritorno del Banco Bpm parte da Torino

Tornerà in vasca domani – sabato 10 febbraio – la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che, dopo la sosta per lasciare spazio alla Nazionale, si tufferà nuovamente nell’atmosfera del campionato di serie A1 maschile, con il sette di mister Marco Baldineti di scena sul campo della Reale Mutua Torino ’81 (Piscina Monumentale, ore 18.00 – Torino).

Domani dunque prenderà il via il girone di ritorno, con i Mastini che andranno a far visita a una squadra in difficoltà, già battuta 18-8 nel match d’andata, e che lotta per non retrocedere. I bustocchi, privi di Drasovic impegnato con la sua nazionale, però non potranno fare sconti per difendere il secondo posto in classifica e per approcciarsi nel migliore dei modi a un mese di febbraio molto importante per le ambizioni stagionali della Pallanuoto Banco BPM Sport Management.

Marco Baldineti (allenatore Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “Partita che ci dovrà preparare anche alle sfide successive anche se, purtroppo, dopo questa gara ci sarà un’altra settimana di sosta. Ci siamo allenati bene, abbiamo fatto una settimana molto buona quindi sono soddisfatto. Ci siamo rivisti lunedì con tutti i ragazzi di rientro dalle Nazionali a parte Pietro Figlioli che ha avuto la febbre ed è rientrato soltanto giovedì, ma tutti gli altri stanno bene. Affrontare una partita più impegnativa sarebbe stato più difficile, ma tutte le partite vanno giocate bene, perché non è solo il discorso del risultato, ma più in generale anche vedere un po’ la situazione di come stiamo di testa e come riusciamo a percepire le cose, per essere pronti perché poi avremo un periodo molto impegnativo”.