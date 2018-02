Gita a Bruxelles per conoscere il mondo del volontariato

Visita di formazione per gli studenti della classe 4B quadriennale dell’ITE Enrico Tosi. Da oggi sino al 22 febbraio i ragazzi, che si stanno preparando per affrontare la maturità, sono a Bruxelles per un intenso programma di attività legate al mondo del volontariato.

Fitta l’agenda degli incontri: alcune organizzazioni – Volonteurope , EU Youth Forum e Migrantour, – che oltre a presentare le loro attività, si soffermano sul valore del volontariato e sulla cittadinanza attiva sia a livello locale sia globale.

I workshop e la visita al Parlamento Europeo e alla Commissione, sono ulteriore momento di approfondimento sulle stesso tema e occasione di incontro con le istituzioni europee.

In questo percorso di scoperta sono accompagnati dalle professoresse Bendetti e Colombo e da Maria Chiara Lesi, volontaria del Gruppo di Volontariato Civile, un’organizzazione non governativa laica e indipendente, nata a Bologna nel 1971. È attiva nella cooperazione internazionale con strategie complesse d’intervento: dall’assistenza umanitaria a popolazioni colpite da conflitti e catastrofi naturali alla ricostruzione, dalla sanità alla sicurezza alimentare, dallo sviluppo rurale all’educazione, dalla tutela delle donne all’infanzia.