Giusy Torregrossa, i clienti in aula accusano l’assicuratrice

Una nuova sfilata di clienti truffati al tribunale di Varese, dove è in corso il processo contro Giusy Torregrossa, assicuratrice della Milano Assicurazioni che secondo le accuse ha truffato decine di clienti aprendo polizze che loro stessi non avevano mai sottoscritto.

Emblematico il caso presentato oggi da un cliente del comasco, che ha raccontato come l’azienda avesse cominciato a chiedergli dei soldi per due polizze che, in primo caso egli aveva chiuso, e in un secondo caso non aveva mai sottoscritto.

L’uomo, guardando i documenti nella sede dell’azienda, aveva notato che le sue firme erano state falsificate e perciò aveva sporto denuncia ai carabinieri. Alcuni soldi gli sono già stati rimborsati ma il giudizio sull’operato della Torregrossa è severissimo. Così è anche da parte dei nove clienti oggi in attesa di testimoniare in aula. Le loro storie sono simili.