Gli alieni secondo l’Università dell Insubria, piante e animali introdotti dall’uomo

Venerdì 9 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala del Risorgimento dei Musei Civici di Villa Mirabello (Piazza della Motta 4, Varese) si terrà il quarto incontro del ciclo di conferenze legato alla mostra “Alieni. La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo” (www.uninsubria.it/alieni), organizzata dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate del nostro Ateneo in collaborazione con il Comune di Varese, in esposizione fino all’27 maggio 2018).

Con questo intervento verrà affrontato un tema “alieno” per la mostra ma di grande interesse culturale. Il relatore sarà Giuseppe Armocida (Università degli Studi dell’Insubria), psichiatra e storico della medicina, con un intervento dal titolo “Alieni o alienati?”. Interroghiamo la psichiatria e cerchiamo di capire se può rispondere convincentemente a una domanda che talvolta affiora: quale è il confine tra la norma e l’alienazione? Al relatore il compito di guidarci a capire come ci siamo posti nel tempo e come possiamo porci oggi di fronte alle diversità dell’alienato.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Proseguono inoltre le visite guidate della mostra ogni sabato, ore 15.00. Prenotazione obbligatoria allo 0332 421450 (sabato 334 5984860) e alieni@uninsubria.it