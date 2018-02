Gli effetti dell’inquinamento: incontro al castello di Monteruzzo

Venerdì 23 febbraio alle ore 20.30, presso la sala convegni del castello di Monteruzzo di Castiglione Olona, si terrà un convegno dal titolo: “Inquinamento ambientale ed effetti sulla salute, quali prospettive future ?” organizzato dall’Associazione Atelier del Borgo di Castiglione Olona assieme all’Associazione ISDE (medici per l’ambiente) sezione di Varese, col patrocinio del COS (Castiglione Olona Servizi S.r.l.). Spiega Alessandro Borgini, biologo referente ISDE (medici per l’Ambiente) sezione di Varese. «Ho voluto fortemente organizzare questo convegno come ISDE di Varese in collaborazione con l’atelier del Borgo e al COS di Castiglione Olona, realtà molto attente a queste tematiche e che con entusiasmo hanno appoggiato e sostenuto l’iniziativa. Si tratta del primo evento ISDE in provincia di Varese: questo convegno tratterà tematiche di primissimo piano, visto che si parlerà sia di inquinamento atmosferico che di agricoltura industriale e dei loro effetti sulla salute, ma l’incontro avrà anche un risvolto propositivo e concreto, lanciando delle possibili e realizzabili soluzioni a queste criticità ambientali. Prossimamente come ISDE Varese, vorremo toccare altre tematiche ambientali che ci stanno a cuore, come ad esempio la situazione dell’inquinamento dei nostri laghi e la gestione dei rifiuti».

www.isde.it

PROGRAMMA

20.30 – saluti introduttivi: Cristian Filieri – Presidente Cos

Prima parte: inquinamento atmosferico ed effetti sulla salute quali prospettive future ?

20.40 – Effetti a breve e lungo termine dell’inquinamento atmosferico sulla salute e

i benefici del verde urbano

Alessandro Borgini – Biologo ISDE Milano

21.05 – Le limitazioni del traffico hanno un impatto sulla qualità dell’aria ?

Ario Alberto Ruprecht – Consulente ed esperto in impianti e sistemi di analisi per l’inquinamento ambientale

Moderatore: Carlo Modonesi – Biologo ISDE Milano

Seconda parte: agricoltura ecosostenibile una realtà possibile ?

21.30 – Agricoltura industriale, ambiente e salute pubblica

Carlo Modonesi – Biologo ISDE Milano

21.50 – Esposizioni e malattie occupazionali in agricoltura

Celestino Panizza – Medico ISDE Brescia

22.10 – Aspetti sociali e ambientali della nostra alimentazione

Massimo Tettamanti – Chimico Ambientale e criminologo forense, consulente scientifico Atra

Moderatore: Alessandro Borgini – Biologo ISDE Milano

22.30 – 23.00 – Dibattito Finale e chiusura dei lavori