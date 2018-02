Gorrasi: “Le ecoballe dei grillini una becera speculazione elettorale”

«Le “ecoballe” sono quelle che spaccia il Movimento Cinque Stelle che, in piena campagna elettorale, fa riemergere una vicenda lontana mesi pur di compiere una becera operazione di speculazione e strumentalizzazione sulle spalle dei cittadini di Borsano» – così commenta il consigliere comunale di Forza Italia Carmine Gorrasi (al centro nella foto, ndr).

«Guardiamo ai fatti: Accam ha smaltito in tutto 117 tonnellate di rifiuti provenienti da Napoli, una quantità pari a poco più dell’1% di quanto il termovalorizzatore brucia tutti i mesi, una quantità infinitesimale rispetto alla capacità di smaltimento complessiva annua. Di che cosa stiamo parlando, quindi? A chi giova fare dell’allarmismo ingiustificato, come se quelle 117 tonnellate smaltite in una situazione del tutto emergenziale possano rappresentare un problema? Perché una candidata del Movimento Cinque Stelle, quel movimento i cui adepti hanno dei grossi problemi a far recapitare al destinatario dei semplici bonifici bancari, racconta delle clamorose “balle” sui social network associando i rifiuti tossici della Terra dei Fuochi alle “ecoballe” smaltite da Accam, che come è noto leggendo una qualsiasi cronaca di questi giorni sono dei normali rifiuti urbani che erano stati stoccati nel 2007 ai tempi della nota emergenza della “monnezza” per le strade di Napoli?».

È duro l’attacco del consigliere azzurro che non ha digerito l’uscita dei pentastellati in seguito alla pubblicazione dell’inchiesta giornalistica Bloody Money da parte del sito FanPage.it che aveva indicato anche l’impianto di Busto Arsizio tra quelli destinatari di alcune tonnellate di rifiuti stoccati tra le ecoballe dell’emergenza rifiuti del 2007.

«Tanto più che gli stessi esponenti del Movimento Cinque Stelle, che hanno sempre le antenne sollevate a proposito di ogni cosa che succede all’interno del termovalorizzatore Accam, non si sono nemmeno accorti che quei rifiuti, la scorsa estate, fossero transitati in Accam, nella massima trasparenza delle procedure».

Infine l’attacco al candidato presidente Dario Violi: «D’altra parte, quanto fosse reale e non elettorale l’interesse dei “grillini” nei confronti di Accam lo hanno dimostrato in occasione del tanto sbandierato “tour” del loro candidato presidente di Regione Dario Violi, che aveva dato appuntamento a militanti e comitati in Accam qualche settimana fa ma che non si è mai presentato, perché evidentemente erano altre le priorità nell’agenda elettorale del Movimento Cinque Stelle. Ora che si presenta loro l’occasione di fare una polemica sul nulla, ecco che tornano ad interessarsi di Accam. Ma è solo propaganda elettorale, perché sul futuro del ciclo integrato dei rifiuti, dell’impianto e dell’occupazione che vi ruota attorno, dai grillini non abbiamo mai ricevuto una proposta seria e fattibile che sia una».