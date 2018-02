Grandi ascolti per Sanremo 2018. Terza serata con Negramaro e James Taylor

Il Festival di Sanremo continua a fare numeri. Dopo la prima serata, anche ieri sera i telespettatori che hanno guardato la 68esima edizione del festival non sono stati pochi. La serata di mercoledì è stata vista da oltre 9.600.000 spettatori, con uno share del 47,7 per cento.

Per la precisione, la prima parte della serata è stata vista da 11.458.000 spettatori, con il 46,57 per cento di share, e la seconda da 5.867.000 spettatori, con il 52,80 per cento di share. La parte introduttiva, durante la quale hanno cantato i giovani, è stata vista da 10.365.000 spettatori, con il 37,24 per cento di share.

Si procede quindi, verso stasera. Cosa succederà?

Questa sera canteranno i restanti quattro artisti giovani (Eva, Mudimbi, Ultimo, Leonardo Monteiro) e i “Campioni” che non hanno cantato mercoledì: Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, e i The Kolors. Questa sera avrebbe dovuto esibirsi anche Renzo Rubino, che però ha cantato ieri dopo la sospensione temporanea di Ermal Meta e Fabrizio Moro “in attesa di approfondimenti”.

Gli ospiti

Tra gli ospiti di questa sera ci saranno i Negramaro. Dopo l’omaggio di ieri sera del Volo a Sergio Endrigo, questa sera toccherà a Gino Paoli e Danilo Rea che suoneranno in ricordo di Fabrizio De André e del cantautore e pianista Umberto Bindi.

L’ospite straniero di questa sera sarà il cantautore James Taylor e Giorgia. Tra gli ospiti di questa sera ci saranno anche gli attori Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, che presenteranno la fiction RAI È arrivata la felicità 2, e l’attore e conduttore televisivo Nino Frassica.

Venerdì 9 febbraio

I cantanti

Sarà la serata più diversa dalle altre: tutti e 20 i “Campioni” canteranno una versione rivisitata dei propri pezzi insieme ad altri artisti ospiti. Si esibiranno anche tutti e 8 gli artisti che gareggiano per la categorie “Nuove proposte”: uno di loro sarà proclamato vincitore dopo una votazione ripartita tra televoto, giuria della sala stampa e giuria di esperti.

Sabato 10 febbraio

I cantanti

Si esibiranno tutti e 20 i “Campioni” in gara. Verrà stilata una classifica parziale sulla base dei voti ottenuti in tutte le serate precedenti, e saranno assegnati diversi premi (tra cui quello della critica). Quindi verranno eliminati 17 artisti su 20: resteranno in gara solo i primi 3 “Campioni” in classifica. Il loro punteggio verrà azzerato, e si sfideranno in uno spareggio da cui uscirà il vincitore del Festival di Sanremo.

