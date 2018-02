Green School, terzo appuntamento per i prof

Terzo incontro di formazione Green Teachers su rifiuti & green school.

Gestione sostenibile dei rifiuti significa diminuire la quantità dei rifiuti prodotti e migliorarne la raccolta differenziata riducendo al minimo la percentuale di rifiuti indifferenziati per alimentare un’economia circolare che recupera e non spreca materiali.

La Provincia di Varese è tra le province italiane con i migliori indici di raccolta differenziata, ma per una gestione sostenibile dei rifiuti c’è ancora molto da fare! In questo contesto quale può essere il contributo delle Green School? Sicuramente fare una corretta raccolta differenziata è un primo passo, ma questa prassi dovrebbe ormai essere rodata! E allora perché non provare a ridurre la quantità di rifiuti prodotti inventandosi il riuso dei materiali si scarto che produce la scuola? Oppure diminuendo gli scarti della mensa? o…

Il terzo incontro del percorso formativo Green School, previsto per Giovedì 8 Febbraio, dalle 15.00 alle 17.00, presso la Sala Convegni di Villa Recalcati (P.zza Libertà, 1 – Varese), intende approfondire proprio questi aspetti parlando della situazione dei rifiuti in provincia di Varese e presentando diverse buone pratiche e strumenti che le scuole potrebbero adottare per ridurre i propri rifiuti e migliorare la propria raccolta differenziata.

Il programma di formazione del progetto Green School ha l’obiettivo di dare un supporto all’attività delle scuole fornendo consigli e informazioni su buone pratiche, dati, strumenti e metodi di lavoro, opportunità, ecc.. per ciascuno degli argomenti approfonditi. Inoltre, nell'ottica di accrescere la collaborazione, è anche un’opportunità per conoscere quali sono le altre realtà scolastiche della provincia di Varese impegnate nel percorso Green School.

Per visionare il programma completo degli incontri previsti fino ad aprile 2018 consultare QUESTO LINK

Green School è un progetto ideato e sviluppato fin dal 2008 grazie ai Comuni di Agenda 21 dei Laghi che in sinergia con CAST Ong, Università dell’Insubria, Provincia di Varese e Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT XIV VARESE sta attualmente impegnando una rete di oltre 100 scuole nel consolidamento all’interno dei plessi scolastici di diverse buone prassi ambientali finalizzate a ridurre l’impronta ecologica scolastica e a diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile.

Maggiori informazioni sul progetto Green School si trovano QUESTO LINK

Tutti gli incontri Green School sono riconosciuti come formazione accreditata organizzata in collaborazione con Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT XIV VARESE.