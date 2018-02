Guasto a un impianto, allarme (rientrato) alle partenze di Malpensa

Qualche minuto di agitazione, un’ala delle partenze evacuata e poi il rientro alla normalità.

È successo questa sera, mercoledì 14 febbraio, all’aeroporto di Malpensa, al terminal 1.

L’allarme è scattato intorno alle 20.10: il blocco di una cinghia di un impianto di condizionamento (in un locale tecnico, non accessibile al pubblico) ha generato odore di bruciato e un po’ fumo all’interno del “Satellite C” (quello più a Nord), anche se non c’è stato incendio.

L’area è stata subito evacuata dai passeggeri in partenza da quel Satellite, trasferiti in altra zona, e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza completa. I pompieri sono intervenuti con tre mezzi aeroportuali e uno in supporto dal distaccamento di Busto, come previsto in questi casi (trattandosi di aree ad alta concentrazione di persone).

Le operazioni si sono svolte in modo tranquillo e non ci sono stati neppure ritardi.