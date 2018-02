Guasto tecnico, problemi per il rilascio di passaporti e permessi di soggiorno

A causa di guasti tecnici in via di risoluzione, non si garantisce per la giornata di martedì 27 febbraio e per la giornata di mercoledì 28 febbraio, l’acquisizione delle pratiche relative al rilascio dei passaporti ed al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. Gli Uffici rimarranno comunque aperti al pubblico negli orari previsti.