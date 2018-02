Hamdaoui sfida il Giappone: combatterà a Tokyo

Esperienza di livello internazionale per Mohsin Hamdaoui, il kickboxer di Varese che detiene il titolo Europeo di Muay Thai della sigla Pro WKA e che gareggia con le insegne del Team Combattimento.com guidato dal maestro Alessandro Aimetti.

Hamdaoui è infatti in procinto di volare in Giappone, perché il prossimo 1° marzo dovrà partecipare alla riunione intitolata “Chakuriki 3” e affronterà il campione locale Masahi Hirano in un match di K1 Style sul ring dalla Korakuen Hall, la storica arena che nel 1964 ospitò il pugilato alle Olimpiadi di Tokyo.

Il forte combattente varesino ha trascorso gli ultimi giorni sotto la guida del maestro Aimetti, con cui ha terminato la preparazione fisica e la rifinitura tecnica. “Muzzi”, che è anche campione italiano in carica, ha fino a ora saputo innalzare il livello di difficoltà dei propri impegni agonistici. Ora il prestigioso invito ad affrontare Hirano in uno dei templi mondiali delle discipline da combattimento, dopo il quale Hamdaoui affronterà una serie di incontri nel sud/est asiatico.