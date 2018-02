Handicap Sport, niente da fare contro la capolista

Prosegue il momento difficile per la Cimberio Handicap Sport che dopo la campagna d’Europa senza vittorie torna a disputare il campionato di Serie A1 ma raccoglie una larga – e prevista – sconfitta sul campo della Ubi Banca di Porto Potenza Picena.

La squadra di Bottini, in campo ridotta all’osso con appena sei effettivi a causa di alcuni problemi dell’ultim’ora, ha perso con il punteggio di 76-35 al termine di una partita segnata fin dai primi minuti dalla superiorità dei marchigiani. I padroni di casa hanno tirato nettamente meglio (46% dal campo contro il 25%) e raccolto molti più rimbalzi (58 contro 31), con Mehihaoui (9/22 al tiro, 8 rimbalzi e 4 assist in 23 minuti), Tanghe (8/18) e Bedzeti (13 rimbalzi) in particolare evidenza.

Sul fronte varesino i pochi giocatori in campo hanno messo l’impegno giusto ma non sono riusciti a opporsi più di tanto a una delle grandi favorite per andare in finale in questa stagione. E anche il prossimo impegno appare arduo: sabato 17 la Cimberio attenderà sul campo di casa (il PalaInsubria di Bizzozero) il Santa Lucia Roma, terza forza del torneo insieme a Giulianova. Sempre nel prossimo turno i biancorossi getteranno lo sguardo anche al match tra Castelvecchio e Bergamo, incrocio importante in chiave salvezza, lotta dalla quale Varese non è ancora del tutto estranea.

UBI Banca S. Stefano Porto Potenza Pic. – Cimberio HS Varese 76-35

(22-14, 42-25, 62-28)

Porto Pot. Pic.: Boccacci 6, Renales 10,Tanghe 16, Biondi, Tosatti 2, Mehiaoui 21, Feltrin, Giaretti 8, Bedzeti 11, Bianchi 2, Mazzolani. N.e. Ghione. All. R. Ceriscioli.

Varese: Silva 4, Binda 8, Damiano 8, De Barros 7, Roncari 8, Fiorentini. All. F. Bottini.

Arbitri: Di Paolo e Guarino.

I RISULTATI (4a giornata di ritorno): S.Stefano P.P.P. – Varese 76-35; Roma – Bergamo 83-41; Giulianova – Castelvecchio 75-39; Cantù – Porto Torres 91-22.

CLASSIFICA: Cantù, S. Stefano Porto P.P. 20; S. Lucia Roma, Giulianova 16; VARESE, Porto Torres 6; Castelvecchio, Bergamo 2.