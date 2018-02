Hercegovac sbanca il torneo Rapid Under 16 di scacchi

Si è disputato sabato 24 febbraio, nell’ampia ed accogliente sede dell’associazione “Auser” di Gallarate, il terzo “Torneo Rapid Under 16”, valido per le qualificazioni ai campionati nazionali under 16 di scacchi (foto di repertorio).

Giunto alla sua terza edizione, il torneo – organizzato dalla Scacchistica Gallaratese – ha visto quest’anno un salto di qualità, in quanto si sono presentati alcuni ragazzi davvero molto forti, collocati ai vertici di categoria nella nostra regione, per cui si è assistito a un torneo combattutissimo fino alla fine e di buon livello tecnico.

In totale i partecipanti erano 21, con quattro giocatori di Vigevano, tre di Bergamo, tre di Legnano ed uno ciascuno da Alessandria, Verbania, Vimercate e Ceriano Laghetto, mentre i rappresentanti gallaratesi erano ben sette.

Il torneo è stato vinto, come l’anno scorso, dal bergamasco Neven Hercegovac, davanti a due vigevanesi, Treccozzi e Rossi, altrettanto forti.

Buona prova, in un torneo così competitivo, anche dei gallaratesi tra cui ricordiamo il secondo posto di Zaccaria Antonetti nella fascia d’età under 14 e il terzo posto di Riccardo Colucci nella fascia d’età under 12.

Il Presidente del circolo organizzatore, Paolo Collaro, dà appuntamento a domenica 15 aprile, quando si disputerà, sempre a Gallarate, il Campionato under 16 di scacchi della Provincia di Varese.