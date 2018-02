Racconti brevi… quanto un fiore di ibisco

(nella foto: un dettaglio della copertina, con un disegno dell’artista Cheris Macaranas, alias CherisArt)

Esordio in libreria per Federica Marta Puglisi, art director varesina che pubblica “Ibisco” per le Edizioni La Gru.

Si tratta di una raccolta di racconti: “Storie di tutti i giorni; di uomini e donne, di suoni e rumori, di sogni e tormenti. Realtà parallele, ridosate, rivissute, rielaborate – si legge nella presentazione – Racconti veloci e dritti; che a volte s’incrociano, a volte si sfuggono. Per una generazione che fa presto solo per avere altro tempo da impiegare. Da ammassare, gestire, stratificare. Dove le ore battono il secondo, dove la notte sovrappone il giorno. Tra pensieri turbati, ragionati, giustificati e l’irrimediabile tempo piccolo. Tutto; senza bisogno d’aggiungere altro. Giusto il tempo di un ibisco“.

Federica Marta Puglisi vive a Varese dove lavora come art director. Scrive racconti brevi; è una sua attitudine: “Mi piace l’idea che in un tempo piccolo esista solo l’essenziale e che questo basti a raccontare una storia, qualunque essa sia”.

Edizioni La Gru è una delle 14 case editrici italiane selezionate nel 2013 da Greenpeace per il progetto Scrittori per le foreste. Ispirata alla figura di Neri Pozza e Leo Longanesi, combatte il sistema dell’editoria a pagamento.

