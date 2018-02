Il tour di Brunori Sas arriva a Varese e fa sold out

E’ sold out il concerto di Brunori Sas che giovedì, 1° marzo, farà tappa a Varese. Il Teatro Openjobmetis ospita per la prima volta una tappa del cantautore calabrese impegnato nel nuovo tour “Brunori a teatro – canzoni e monologhi sull’incertezza”.

Lo spettacolo è unico nel suo genere: fatto di musica e argute riflessioni, si rifà allo stile del teatro – canzone e della standup comedy. «”Brunori a Teatro” è uno spettacolo sull’incertezza, perché si lega perfettamente alla tematica della paura che è quella dell’album “A casa tutto bene” – spiega il cantautore calabrese -. Mi piaceva l’idea che il tour teatrale non fosse solo la prosecuzione, l’adattamento musicale di quanto già fatto con il tour che è seguito all’uscita del disco, ma fosse una rielaborazione dei contenuti. I monologhi andranno ad ampliare il concetto di “paura”, fino ad arrivare ad interrogarsi sulle tematiche legate all’incertezza, in un’epoca in cui il futuro è un’incognita. Il tutto cercando fra serio e faceto (soprattutto con il faceto), di analizzare le piccole grandi incertezze quotidiane e collegandole poi ai temi peculiari di ciascuna canzone, in un epoca come l’ha definita il buon Bauman, che mi ha ispirato ne “La vita liquida”, che si può definire molto liquida e quindi priva di quelle certezze come le ideologie, le religioni o il sistema familiare che erano molto solide ai tempi dei nostri nonni e che si sono via via frammentate e liquefatte nella nostra epoca.”

Insieme alla sua storica band, Brunori alternerà ai brani cantati intermezzi parlati, descrivendo il mondo contemporaneo col suo stile inimitabile che coniuga profondità con leggerezza, sacro con profano, malinconia con simpatia, e lo sguardo lucido e sentimentale che caratterizza la sua poetica. Un percorso tra il riso e il pianto, dove l’unica certezza è l’incertezza.

Già reduce dal successo dell’esperienza teatrale del 2015 con “Brunori SRL, una società a responsabilità limitata”, il 2017 è stato un anno incredibile per Brunori Sas, che ha conquistato il pubblico e la critica con l’ultimo album di inediti “A casa tutto bene”, recentemente certificato disco d’oro e seguito dal grande successo live dell’omonimo tour, con oltre 65.000 biglietti venduti. Dopo i numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con “La Verità”, che ha ottenuto anche il disco d’oro, il cantautore è pronto a cimentarsi con una nuova avventura teatrale.