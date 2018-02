Imbrattatto il cancello di casa Fagioli

Dopo i monumenti e il Municipio la casa del sindaco: nella notte tra martedì e mercoledì qualcuno armato di vernice spray rossa ha imbrattato il cancelli dell’abitazione del sindaco Alessandro Fagioli.

A dare la notizia sulla propria pagina Facebook Elio Fagioli, papà del primo cittadino e storico militante del Carroccio saronnese.

Elio ha condiviso le foto del cancello dell’abitazione, dove vive anche il fratello del sindaco il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli, in cui si vede il citofono, il numero civico ed un “Sole delle Alpi” che decora la cancellata coperti di vernice rossa.

Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà arrivati ad Elio Fagioli su Facebook. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ed è stata informata anche la polizia locale.

Non è la prima volta che l’abitazione del sindaco viene presa di mira in passato la cancellata è stata imbrattata con la vernice e sono stata attaccati degli adesivi antifascisti. Al momento non c’è stata nessuna rivendicazione ma certo visti gli ultimi episodi avvenuti in città è facile pensare ad una matrice anarchica.