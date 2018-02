Imprenditore dichiarava residenza in Svizzera ma il frigo a Varese era pieno

L’imprenditore Giovanni Castiglioni è a processo a Varese per non aver versato le tasse nel 2013, a seguito di un controllo della Guardia di finanza. L’imprenditore dichiarava residenza all’estero, mentre secondo le accuse abitava a Varese. Oggi è stato sentito un finanziere che eseguì il controllo nella villa dell’imprenditore in via Montello a Varese.

Il brigadiere ha raccontato che la vita familiare si svolgeva a Varese e non a Mendrisio dove dichiarava residenza Castiglioni. La casa era intestata a una immobiliare, la Belforte srl, che però era riconducibile a famigliari del Castiglioni, seppure attraverso una schermatura. C’erano le bollette intestate, il frigo pieno, i figli andavano a scuola a Varese.

L’avvocato Elisabetta Brusa ha però cercato di chiarire come i finanzieri avessero anche controllato: videro i figli andare a scuola partendo da via Montello? Il finanziere ha risposto che il controllo era stato eseguito a scuola e non attraverso pedinamenti. All’imprenditore sono state sequestrate due Ferrari. Il processo è in corso. Castiglioni è stato condannato in primo grado in un altro processo relativo ai contributi della sua azienda, la Mv Agusta.