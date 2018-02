Impresa sociale e territorio, se ne parla all’istituto Maria Ausiliatrice

Venerdì 9 febbraio dalle 13 alle 15 nell’Aula Magna dell’istituto paritario Maria Ausiliatrice di Varese si terrà un incontro con Riccardo Bonacina, direttore di “Vita”, sul tema del comunicare nel non-profit e della quotazione in borsa di esperienze non profit. Si parlerà dunque di impresa sociale e territorio, ma anche di educazione e lavoro e dell’alleanza per la generatività sociale. Modera l’incontro il giornalista Marco Dal Fior, interviene il sindaco Davide Galimberti.