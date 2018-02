In campo a 40 anni col Rugby Varese: l’esordio del “vecchietto” Carlo Bianchi

Esordire a 40 anni nella squadra di rugby della tua città è un’emozione, anche per un bestione di quasi 100 chili distribuiti su un metro e ottantacinque abbondante di altezza.

Carlo Bianchi, classe 1977, casciaghese doc, ha giocato l’ultimo quarto d’ora della partita fuori casa tra il Rugby Varese e la squadra di Lainate, terminata 55-5 per i biancorossi. Tecnico informatico nella vita, Carlo è quasi un “neofita” della palla ovale: gioca da 8 anni a rugby dopo aver praticato calcio, arti marziali, basket, snowboard.

«È nato tutto per gioco ad una festa del rugby di qualche anno fa – racconta -. Ho comprato una maglietta, ma prima di darmela mi hanno detto “però devi anche venire a giocare”. Promisi che l’avrei fatto e così ho cominciato. Ho tanti amici tra gli organizzatori dell’evento di Giubiano, non è stato difficile inserirmi nel gruppo: ho giocato con la seconda squadra e da quest’anno sono nella rosa della formazione che sta disputando la pool promozione di serie C. Fisicamente è dura, gioco con compagni e avversari che hanno dieci o quindici anni meno di me, la maggior parte dei rugbisti oggi è sotto i trent’anni».

E i sacrifici vanno anche oltre il rettangolo di gioco: «Mi sono allenato duramente, passando da 102 a 90 chili, anche meno: è stato bello esordire, ci tenevo tanto. Non cambia il mio atteggiamento, mi allenerò duramente e se servirà sarò contento di entrare in campo per dare una mano. Come festeggio l’esordio? Una bella cassa di birre al primo allenamento».