A Inarzo “Stelle binarie”

Nuovo appuntamento a “Incontro con l’autore” a Inarzo. La serie, proposta e presentata da Emiliano Pedroni, presenta giovedì 15 febbraio il libro “Stelle binarie” di Monica Tosetto.

(L’erudita – Giulio Perrone Editore, Roma)

ORE 21:00 BIBLIOTECA COMUNALE

Via Patrioti 28 Inarzo – Ingresso Libero

La trama: Quella delle stelle binarie è la storia di una fagocitazione, un’epica ciclopica in cui gli elementi e le materie celesti della nana Bianca e Gigante Rossa, si divorano e si autoriproducono in un’eternità ciclica. Selvaggia e Barbara si muovono in un sistema binario, legate da un’invisibile interdipendenza. all’inizio lontane, le due si avvicinano, si studiano, si allontanano e poi si riapprossimano l’una all’altra in un’orbita sempre più stretta, più calda, ferocemente necessaria. Sopra Barbara e selvaggia un segreto nascosto in un passato lontano, una vita borghese apparentemente perfetta e una maternità sognata; tutt’intorno, come anelli abbracciati a un pianeta, l’arbitrio, il destino e le leggi dell’universo.

CHI E’ MONICA TOSETTO

Monica Tosetto è nata a Varese. Appassionata di scrittura da sempre, ha fatto parte della Giuria Popolare del Premio Piero chiara per diverse edizioni. Nel 2009 ha scritto una raccolta di racconti inediti dal titolo Impronte nella lava, partecipando a seminari e laboratori di scrittura. Per motivi di studio e lavoro ha vissuto a Dublino, Lione e Torino.